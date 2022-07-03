«Ньюкасл» хочет перехватить у «Арсенала» топ-игрока сборной Бельгии

Ведущий полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс попал в сферу интересов еще одного представителя английской Премьер-лиги.

Как стало известно CBS Sports, оформить трансфер 25-летнего хавбека собирается «Ньюкасл». «Сороки» намерены перехватить бельгийского игрока у лондонского «Арсенала», практически договорившегося о его трансфере.

Рыночная стоимость Тилеманса оценивается примерно в 37 миллионов евро. Юри связан контрактом с «лисами» до конца следующего сезона.

В минувшей кампании бельгиец сыграл 49 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач.