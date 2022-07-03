Названы три претендента на покупку Роналду

37-летний центральный форвард Криштиану Роналду на днях заявил о намерении сменить клубную прописку этим летом. В данный момент португалец является игроком «Манчестер Юнайтед».

После этого заявления в очередь за нападающим выстроились сразу несколько европейских топ-клубов. Как сообщает Bayern & Germany, с манкунианцами контактировали мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Наполи».

В «Манчестер Юнайтед» не хотят расставаться с Криштиану, поскольку ему нет достойной замены. Боссы «красных дьяволов» постараются уговорить португальца остаться на «Олд Траффорд» на следующий сезон.

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