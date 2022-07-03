Экс-игрок ЦСКА стал трансферной целью клуба АПЛ

Экс-защитник московского ЦСКА Бекао, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Удинезе», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в услугах 26-летнего игрока проявляет «Эвертон».

«Ириски» уже начали переговоры с итальянской стороной по трансферу бразильца, трансферная стоимость которого оценивается в шесть миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Бекао сыграл 36 поединков за команду из Удине, в которых записал себе в актив два забитых мяча и одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.