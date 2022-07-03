«Наполи» может усилиться защитником «Брайтона»

Защитник «Брайтона» Лео Эстигор может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба предложило за трансфер норвежца 5 миллионов евро. В такую же сумму 22-летнего футболиста оценивает портал Transfermarkt. Ожидается, что контракт защитника с «Наполи» будет рассчитан на пять лет.

Вторую часть минувшего сезона Эстигор провёл на правах аренды в «Дженоа». За команду Серии А норвежец отыграл 14 встреч, отметившись в них одним забитым голом. Кроме того, он выступал за «Сток Сити», в составе которого также забил один мяч, но уже в 15 проведённых играх.