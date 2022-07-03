Роналду помешал «Манчестер Юнайтед» подписать звёздного форварда

Просьба португальского форварда Криштиану Роналду о трансфере застала врасплох руководство «Манчестер Юнайтед». В манкунианском гранде были уверены, что сохранят игрока на следующий сезон, а потому не искали ему замену.

Как сообщил журналист Лори Уитвелл, в поле зрения «красных дьяволов» находился экс-нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, которого этим летом подписал «Ливерпуль». Если бы «МЮ» раньше узнал о намерениях Роналду, то навязал бы борьбу за уругвайца мерсисайдскому клубу.

Напомним, что Нуньес перешел в «Ливерпуль» за 75 миллионов евро. Нападающий заключил с клубом пятилетний трудовой договор.