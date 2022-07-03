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Защитник «Манчестер Сити» стал игроком немецкого клуба официально

03 Июля 2022 • 08:53 Комментировать

Японский защитник Ко Итакура покинул «Манчестер Сити» и переехал в немецкий чемпионат. Новым местом работы азиатского футболиста стала менхенгладбахская «Боруссия», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Итакура заключил с немецким коллективом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, что японский защитник присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году. Он был куплен у клуба «Кавасаки Фронтале». В составе английского коллектива Ко не провел ни одного поединка, выступая в аренде за голландский «Гронинген», а затем за гельзенкирхенский «Шальке».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Мёнхенгладбах Ко Итакура
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