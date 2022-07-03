«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» устроят битву за звезду «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, об этом стало известно журналистам британского таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах немецкого футболиста проявляют сразу два топ-клуба английского футбола. Речь идет о «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в покупке звездного форварда.

В свою очередь немецкая сторона хочет сохранить нападающего у себя, но при этом готова рассмотреть выгодное предложение. Срок действующего трудового соглашения Сержа с «Баварией» рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал пять ассистов в 34 матчах Бундеслиги.