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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» устроят битву за звезду «Баварии»

03 Июля 2022 • 08:07 Комментировать (1)

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, об этом стало известно журналистам британского таблоида The Sun.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах немецкого футболиста проявляют сразу два топ-клуба английского футбола. Речь идет о «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в покупке звездного форварда.

В свою очередь немецкая сторона хочет сохранить нападающего у себя, но при этом готова рассмотреть выгодное предложение. Срок действующего трудового соглашения Сержа с «Баварией» рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал пять ассистов в 34 матчах Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Серж Гнабри
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