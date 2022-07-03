«Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Роналду в другой клуб АПЛ

Руководители «Манчестер Юнайтед» не планируют отпускать звёздного португальского форварда Криштиану Роналду в какую-нибудь английскую команду.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «красные дьяволы» готовы продать 37-летнего португальского футболиста в случае хорошего предложения, но у манкунианцев также есть условие. «Юнайтед» не отпустит Роналду в другую команду из АПЛ. Напомним, что Криштиану был бы не против сменить клубную прописку.

В прошлом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Юнайтед» 30 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами.