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«Манчестер Юнайтед» назвал клубы, которые точно не получат Роналду

03 Июля 2022 • 07:56 Комментировать (1)

В субботу, 2 июля, в британской прессе появилась громкая новость, что звездный португальский форвард Криштиану Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» о трансфере.

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Бен Джейкобс, в стане «красных дьяволов» уже наложили вето на продажу 37-летнего голеадора в любой из клубов английской Премьер-лиги. Манкунианцы не заинтересованы в усилении своих непосредственных конкурентов.

Ранее ходил слух об интересе к КриРо со стороны лондонского «Челси». Помимо «пенсионеров», у португальца есть варианты в Серии А, где интерес к нему проявляют туринский «Ювентус» и «Рома», которую тренирует Жозе Моуринью.

Контракт Криштиану с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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