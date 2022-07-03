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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» готов удовлетворить требования Эриксена, но игрок не торопится принимать предложение

03 Июля 2022 • 02:50 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки усилить состав полузащитником Кристианом Эриксеном.

Датчанин находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Брентфордом». Согласно сведениям английских СМИ, «Манчестер Юнайтед» согласен платить Эриксену 150 тыс фунтов стерлингов в неделю, но решение 30-летнего игрока будет зависеть от того, насколько амбициозно клуб проявит себя на трансферном рынке в ближайшее время.

За полгода в «Брентфорде» Кристиан Эриксен провёл 11 матчей в рамках Английской премьер-лиги, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Брентфорд
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