«МЮ» готов удовлетворить требования Эриксена, но игрок не торопится принимать предложение

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки усилить состав полузащитником Кристианом Эриксеном.

Датчанин находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Брентфордом». Согласно сведениям английских СМИ, «Манчестер Юнайтед» согласен платить Эриксену 150 тыс фунтов стерлингов в неделю, но решение 30-летнего игрока будет зависеть от того, насколько амбициозно клуб проявит себя на трансферном рынке в ближайшее время.

За полгода в «Брентфорде» Кристиан Эриксен провёл 11 матчей в рамках Английской премьер-лиги, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.