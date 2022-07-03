Роналду высоко оценивает тен Хага, но недоволен работой «МЮ» на трансферном рынке

Отсутствие серьёзных усилений – одна из основных причин решения Роналду покинуть клуб.

Португалец, напомним, сообщил руководству манчестерского клуба о своём намерении уйти. Запрос Роналду пока не был одобрен, но агент 37-летнего нападающего продолжит активно предлагать своего клиента различным клубам. Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, звёздный форвард положительно относится к новому наставнику «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, но разочарован работой клуба на трансферном рынке, что и стало одной из основных причин решения Роналду.

Контракт Криштиану Роналду истекает через год. В клубе рассчитывают, что португалец отработает договор до конца.