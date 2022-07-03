Романо: «Бавария» может пересмотреть своё отношение к Роналду

Переход Криштиану Роналду в «Баварию» вполне возможен, считает всемирно известный инсайдер.

Последний диалог между агентом Роналду и представителями «Баварии» состоялся чуть более недели назад. Ответ мюнхенцев прозвучал так: «Мы не станем подписывать 37-летнего игрока». По данным Фабрицио Романо, всё может резко измениться после того, как португалец попросил «Манчестер Юнайтед» отпустить его в другой клуб. Вопрос станет особенно актуальным для «Баварии» в случае ухода Роберта Левандовски в «Барселону».

Напомним, что услуги Роналду также предлагались лондонскому «Челси». Кроме того, слухи связывали форварда с возвращением в итальянскую Серию А.