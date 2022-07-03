«Манчестер Сити» рассматривает звезду сборной Германии в качестве замены Стерлингу

По данным источника, в «Манчестер Сити» уже знают, кто может заменить Рахима Стерлинга.

27-летний английский вингер близок к переходу в «Челси». Контракт Стерлинга с «горожанами» истекает через год, и клуб готов продать его одному из конкурентов по относительно невысокой цене. В случае, если трансфер состоится, приоритетным вариантом на замену Стерлингу будет рассматриваться звезда «Баварии» Серж Гнабри, сообщает Sun Sport. 26-летний немец в настоящий момент отказывается подписывать новый контракт с мюнхенцами, а действующее соглашение рассчитано до следующего лета.

Серж Гнабри отметился 17 голами и 10 результативными передачами в 45 поединках за «Баварию» в прошедшем сезоне.