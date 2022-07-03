«Провалы неизбежны, если ты не Роналду или Месси» – бывший игрок «МЮ» поддержал Магуайра

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун высказался в защиту Гарри Магуайра после провального прошедшего сезона.

«Многие игроки команды провели прошлый сезон неудачно, но с него, как с капитана, особый спрос, – рассказывает Браун. – Думаю, он захочет показать всем, что достоин носить повязку.

Во многих играх он действительно допускал ошибки в финальной стадии голевых атак соперников, но это следовало после трёх-четырёх ошибок других игроков, которых не должно было быть.

Невозможно проводить один выдающийся сезон за другим в такой лиге, как АПЛ, если только ты не Криштиану Роналду или Лионель Месси», – считает бывший защитник.