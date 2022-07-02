Модрич назвал одного из любимых товарищей по команде в своей карьере

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признался, что ему нравилось выступать за одну команду с Гаретом Бэйлом.

Хорват и валлиец провели вместе более 300 матчей за «Тоттенхэм» и «Реал» в период с 2008 по 2022 год. По окончании сезона 2021/22 Бэйл покинул ряды «сливочных» в качестве свободного агента, а недавно подписал контракт с американским «Лос-Анджелесом».

«Бэйл – один из моих любимых товарищей по команде, – признался Модрич. – Я очень хорошо узнал его за время долгих лет совместных выступлений за «Тоттенхэм» и «Реал». Гарет – отличный парень и выдающийся футболист. Я желаю ему удачно провести остаток карьеры», – сказал 36-летний хорватский хавбек.