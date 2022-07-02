«Арсенал» начал переговоры по трансферу воспитанника «Барселоны»

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо стал трансферной целью лондонского «Арсенала».

«Канониры» рассчитывают укрепить левый край обороны, но, похоже, потерпели неудачу в споре за Аарона Хики, который договорился с «Брентфордом». По информации издания Record, следующая цель «Арсенала» – испанец Алехандро Гримальдо, выступающий за португальскую «Бенфику». Лиссабонцы готовы продать воспитанника «Барселоны» всего за 7-8 млн евро, поскольку через год у него истекает контракт. Переговоры уже стартовали.

Алехандро Гримальдо провёл за «Бенфику» 247 матчей, в которых отметился 19 голами и 50 результативными передачами.