Президент «Барселоны»: «Рафинья хочет перейти к нам»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный приход в клуб вингера «Лидса» Рафиньи Диаса.

Напомним, что «Барселона» пытается приобрести бразильца, но «Челси» предлагает «Лидсу» более выгодные условия.

«Рафинья хочет перейти в «Барселону», – открыто заявил Лапорта, которого цитирует журналист Решад Рахман. – Между нами установлен контакт, мы общались с «Лидсом».

Однако есть и другие клубы, заинтересованные в его приобретении. От них тоже поступают предложения», – сказал президент каталонского клуба.

Стоимость трансфера Рафиньи может составить порядка 60-70 млн евро.