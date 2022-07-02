В СМИ назвали одну из главных причин перехода Жезуса в «Арсенал»

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус хочет играть более важную роль в своей национальной команде.

25-летний бразилец уже дал согласие на переход в лондонский клуб. В ближайшее время «канониры» официально объявят о подписании Жезуса.

По данным эксперта Sky Sports Тима Викери, решение нападающего сменить клуб во многом обусловлено беспокойством за собственные перспективы в сборной перед чемпионатом мира.

«Жезус – очень хороший игрок, и он решился на переход ради игры на чемпионате мира. У него были не лучшие времена в сборной: месяц назад он забил в ворота Южной Кореи – это его первый гол за сборную почти за три года. Он был обеспокоен тем, что «Сити» подписал Эрлинга Холанна на его позицию. Он хочет выступать в команде, где будет игроком основы», – заявил эксперт.