​Каррагер: «Роналду забивал, но сделал «Манчестер Юнайтед» хуже»

Известный в прошлом игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер сделал публикацию в социальных сетях после появления в СМИ информации о Криштиану Роналду. Португалец якобы попросил «Манчестер Юнайтед» отпустить его в другой клуб, основываясь на желании выступать в Лиге чемпионов.

«Роналду сделал именно то, что я и предполагал – забивал голы, но сделал команду хуже. Запрос на трансфер также убивает идею о том, что он отказался от «Манчестер Сити» из-за своей любви к «Манчестер Юнайтед», - написал Каррагер.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне будет представлять Англию в Лиге Европы.