«МЮ» не планирует продавать Роналду, несмотря на просьбу игрока

«Манчестер Юнайтед» надеется сохранить в своих рядах нападающего Криштиану Роналду.

Как стало известно, португалец собрался сменить клубную прописку в ближайшие месяцы, запросив трансфер у своего нынешнего клуба. По информации гуру трансферного рынка Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» принял к сведению просьбу Роналду, но пока не планирует продавать его. 37-летний форвард в настоящий момент не имеет договорённости ни с одним клубом, но его агент продолжит изучать потенциальные варианты.

Соглашение Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца сезона 2022/23. Среди возможных претендентов на португальца фигурируют «Наполи», «Челси», «Рома» и «Бавария».