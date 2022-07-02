Роналду не станет одноклубником Месси в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» не входит в число клубов, заинтересованных в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Как сообщили сегодня авторитетные английские источники, 37-летний португалец хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому уже обратился к руководству «красных дьяволов» с просьбой продать его этим летом. Среди основных претендентов на Роналду называются «Бавария», «Наполи» и «Челси». Ранее в списке заинтересованных фигурировала «Рома». По данным Адриена Гренье, ссылающегося на английскую прессу, «ПСЖ» не будет бороться за подписание звёздного нападающего.

Текущий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до следующего лета.