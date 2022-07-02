​В «Наполи» ответили на вопрос о Роналду

Несколько авторитетных СМИ в субботу проинформировали общественность о желании Криштиану Роналду сменить клуб летом. Португалец на закате своей карьеры якобы не хочет проводить целый сезон с «Манчестер Юнайтед» без Лиги чемпионов. К вечеру в прессе появились сообщения о том, что среди клубов, интересующихся ситуацией Роналду, присутствует Наполи». Комментарий на этот счёт дал Кристиано Джунтоли, занимающий должность спортивного директора неаполитанского клуба.

По словам Джунтоли, которые приводит «Чемпионат», «Наполи» не заинтересован в трансфере Роналду.

Действующий контракт Криштиану Роналду рассчитан ещё на один год. В нём есть опция пролонгации ещё на сезон.