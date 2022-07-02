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«Манчестер Юнайтед» завершит подписание первого новичка до понедельника

02 Июля 2022 • 20:28 Комментировать

Крайний защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа до начала новой недели станет игроком «Манчестер Юнайтед».

22-летний футболист вылетит в Англию в воскресенье, чтобы пройти первую часть медосмотра. До понедельника голландец подпишет с «Юнайтед» контракт, рассчитанный до 2026 года с опцией автоматического продления ещё на один сезон, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер защитника «Фейеноорда» обойдётся «красным дьяволам» в 15 млн евро.

Тирелл Маласиа сыграл 50 матчей за роттердамский коллектив в прошедшем сезоне, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. В подписании футболиста сборной Нидерландов также был заинтересован «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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