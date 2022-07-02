Криштиану Роналду этим летом может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради возможности выступать в Лиге чемпионов. Несколько авторитетных СМИ в Англии сообщили о том, что португальский форвард обратился к боссам «красных дьяволов» с просьбой пойти ему навстречу.

По данным итальянского журналиста Маттео Моретто, запросы по поводу ситуации Криштиану Роналду делали не только «Челси» и «Бавария», но и «Наполи». Этот итальянский клуб можно считать очень неожиданным претендентом на подписание одной из главных звёзд современного футбола.

Напомним, что Криштиану Роналду ранее в Италии защищал цвета «Ювентуса».