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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На Роналду появился неожиданный претендент в Италии слухи

02 Июля 2022 • 20:21 Комментировать (1)

Криштиану Роналду этим летом может покинуть «Манчестер Юнайтед» ради возможности выступать в Лиге чемпионов. Несколько авторитетных СМИ в Англии сообщили о том, что португальский форвард обратился к боссам «красных дьяволов» с просьбой пойти ему навстречу.

По данным итальянского журналиста Маттео Моретто, запросы по поводу ситуации Криштиану Роналду делали не только «Челси» и «Бавария», но и «Наполи». Этот итальянский клуб можно считать очень неожиданным претендентом на подписание одной из главных звёзд современного футбола.

Напомним, что Криштиану Роналду ранее в Италии защищал цвета «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи Трансферы футбола - лето 2022
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