Криштиану Роналду действительно может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах авторитетное издание The Times, звёздный португальский форвард уже попросил «Манчестер Юнайтед» об уходе. По данным источника, Роналду объяснил свою просьбу желанием выступать в Лиге чемпионов. Португальцу уже 37, и он понимает, что у него осталось не так много времени в карьере. Криштиану не хочет проводить целый сезон без выступлений в сильнейшем клубном турнире Европы.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году. По итогам сезона 2021/2022 «красные дьяволы» пробились лишь в Лигу Европы.