«Ноттингем Форест» в шаге от приобретения защитника из Бундеслиги

Новичок английской премьер-лиги «Ноттингем Форест» очень близок к покупке защитника из чемпионата Германии. Речь идёт о футболисте «Майнца» Мусса Ниакате, который ранее также входил в сферу интересов «Ньюкасла».

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что «Ноттингем Форест» находится в шаге от приобретения Ниакате. «Лесники» уже договорились с «Майнцем» о сумме компенсации, ранее клуб также согласовал условия контракта с самим Ниакате.

Напомним, что ранее «Ноттингем Форест» уже подписал игрока из немецкой Бундеслиги – нападающего Тайво Айвонийи, который пришёл из берлинского «Униона». Также «лесники» сегодня объявили об аренде голкипера Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед».