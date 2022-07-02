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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» в шаге от приобретения защитника из Бундеслиги

02 Июля 2022 • 15:58 Комментировать

Новичок английской премьер-лиги «Ноттингем Форест» очень близок к покупке защитника из чемпионата Германии. Речь идёт о футболисте «Майнца» Мусса Ниакате, который ранее также входил в сферу интересов «Ньюкасла».

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что «Ноттингем Форест» находится в шаге от приобретения Ниакате. «Лесники» уже договорились с «Майнцем» о сумме компенсации, ранее клуб также согласовал условия контракта с самим Ниакате.

Напомним, что ранее «Ноттингем Форест» уже подписал игрока из немецкой Бундеслиги – нападающего Тайво Айвонийи, который пришёл из берлинского «Униона». Также «лесники» сегодня объявили об аренде голкипера Дина Хендерсона из «Манчестер Юнайтед».

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Майнц Ноттингем Форест
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