Тотти: «Никогда не верил, что Роналду перейдёт в «Рому»

Франческо Тотти заявил, что никогда не воспринимал всерьёз слухи о возможном переходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Рому». Напомним, итальянская пресса ранее твердила о возможности трансфера португальца в команду Жозе Моуринью.

«Я никогда всерьёз не верил, что Роналду перейдёт в «Рому». Дело в том, что я знаю текущую ситуацию. В конце концов, если бы это было правдой, это было бы замечательно, болельщики «Ромы» были бы взволнованы», – сказал Тотти в интервью Sky Sports Italia.

Напомним, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно, так как не чувствует себя важной частью проекта.