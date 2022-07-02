«Эвертон» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с Джеймсом Тарковски. 29-летний защитник перебрался на «Гудисон Парк» на правах свободного агента и поставил подпись в трудовом соглашении сроком на четыре сезона.

В течение последних шести с половиной лет Джеймс Тарковски выступал за «Бёрнли». Качественная игра позволила хавбеку в 2018 году провести два матча за национальную сборную Англии. Впрочем, в последние годы Тарковски уже не вызывался в расположение «трёх львов».

Чемпионат Англии сезона 2022/2023 стартует в августе. Титул чемпиона будет защищать «Манчестер Сити».