Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тарковски стал игроком «Эвертона» официально

02 Июля 2022 • 15:43 Комментировать

«Эвертон» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с Джеймсом Тарковски. 29-летний защитник перебрался на «Гудисон Парк» на правах свободного агента и поставил подпись в трудовом соглашении сроком на четыре сезона.

В течение последних шести с половиной лет Джеймс Тарковски выступал за «Бёрнли». Качественная игра позволила хавбеку в 2018 году провести два матча за национальную сборную Англии. Впрочем, в последние годы Тарковски уже не вызывался в расположение «трёх львов».

Чемпионат Англии сезона 2022/2023 стартует в августе. Титул чемпиона будет защищать «Манчестер Сити».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джеймс Тарковски Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» в шаге от приобретения защитника из Бундеслиги
15:50 · Англия. Премьер-лига
Тотти: «Никогда не верил, что Роналду перейдёт в «Рому»
15:43 · Англия. Премьер-лига
​Тарковски стал игроком «Эвертона» официально
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» приобрел вундеркинда из английской Лиги 2
15:11 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб согласовал трансфер Хики, но речь не об «Арсенале»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Челси» остаётся трансферной мишенью двух клубов АПЛ
14:49 · Англия. Премьер-лига
Эллиот сменил игровой номер в «Ливерпуле»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Эдмундо предостерёг Неймара от трансфера в «Ньюкасл»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» отклонил очередное предложение по Мартинесу
14:05 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг в шаге от перехода в «Челси»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Рафинья не исключает переход в «Челси», но клуб не намерен долго ждать
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед»
13:42 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Рад стать частью фантастической команды»
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о подписании вратаря «Манчестер Юнайтед»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» видит в Мартинесе центрального защитника, а не хавбека
Все новости
Рекомендуем