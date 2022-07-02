«Вулверхэмптон» приобрел вундеркинда из английской Лиги 2

Накануне пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщила о приобретении 16-летнего футболиста Леона Чивома. Игрок перешел в стан «волков» из «АФК Уимблдон», понизившегося до английской Лиги 2.

Спортивный менеджер Майкл Хэмилтон дал комментарий по поводу повышения спортсмена до уровня игрока АПЛ: «Тот факт, что Леон перешел в команду Премьер-лиги говорит о многом. Это показатель развития игрока и того потенциала, который в нем разглядели».

Майкл подчеркнул, что Леон с юных лет правильно использовал свои навыки. «Если он продолжит работать над собой, его ждет большое будущее», - приводит слова Хэмилтона SkySports.