Лондонский клуб согласовал трансфер Хики, но речь не об «Арсенале»

Защитник «Болоньи» Аарон Хики находится в шаге от перехода в лондонский клуб. Журналист Фабрицио Романо сообщил в социальных сетях, что «Брентфорд» согласовал трансфер футболиста за 20 миллионов евро + бонусы.

Клуб также успел договоритсья с самим Хики о долгосрочном контракте, который будет действовать до 2027 года. Сообщается, что Аарон на следующей неделе вылетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и завершить свой переход в команду Томаса Франка.

Напомним, что Хики был одной из главных целей лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне молодой шотландец отметился 5 голами и одним ассистом в итальянской Серии А.