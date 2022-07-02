Эллиот сменил игровой номер в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот в новом сезоне будет носить футболку с другим номером. Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, англичанин возьмёт футболку под номером 19.

Напомним, что ранее Эллиот являлся 67 номером «Ливерпуля». Теперь же футболист решил взять 19 номер, который долгое время являлся свободным. Ранее этот номер принадлежал Садио Мане. Сенегалец ещё до своего ухода несколько лет назад успел сменить эту цифру на десятку.

Эллиот в начале прошлого сезона получил серьёзную травму, из-за которой был вынужден пропустить внушительный срок. Юрген Клопп рассчитывает постепенно внедрить футболиста в основной состав.