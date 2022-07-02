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«Аякс» отклонил очередное предложение по Мартинесу

02 Июля 2022 • 14:13 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» перебил предложение лондонского «Арсенала» по трансферу Лисандро Мартинеса из амстердамского «Аякса», но этого оказалось недостаточно для осуществления сделки. Об этой информации сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил 43 миллиона евро за Мартинеса, что превышало предыдущее предложение лондонского «Арсенала». Тем не менее, «Аякс» не согласился на эти условия.

Сейчас фаворитом в борьбе за Мартинеса стал «Манчестер Юнайтед», однако сам футболист ещё не решил, какой вариант для продолжения карьеры будет для него самым приоритетным.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Лисандро Мартинес
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