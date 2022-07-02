Стерлинг в шаге от перехода в «Челси»

Переход полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в лондонский «Челси» уже кажется неизбежным. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, англичанин близок к переезду на «Стэмфорд Бридж» за 50 миллионов евро.

Также футболист уже согласовал с клубом контракт, который будет рассчитан до 2027 года. Теперь «Манчестер Сити» и «Челси» осталось согласовать последние детали трансфера, включая сроки выплат и размер бонусов.

Напомним, что Стерлинг ранее также выступал за «Ливерпуль», из которого как раз и перебрался в «Манчестер Сити» летом 2015 года за 55 миллионов евро. Сам игрок уже обсудил свою роль в «Челси» с тренером клуба Томасом Тухелем.