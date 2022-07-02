Рафинья не исключает переход в «Челси», но клуб не намерен долго ждать

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас не спешит отказывать лондонскому «Челси». По информации от журналиста Бена Джейкобса, бразилец не исключает переезда на «Стэмфорд Бридж».

В данный момент приоритетом Рафиньи является переход в каталонскую «Барселону», которая пока никак не может договориться с «Лидсом» о трансфере бразильца. Тем не менее, полузащитник хочет оставить вариант с «Челси» в качестве запасного.

«Синие», в свою очередь, не намерены долго ждать решения бразильца. Если Рафинья в скором времени не даст свой ответ, «Челси» отзовёт предложение в 75 миллионов евро, которое было озвучено ранее.