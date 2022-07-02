«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может покинуть «Олд Траффорд» в текущее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты The Times.

По данным источника, претендентом на 25-летнего футболиста является «Ньюкасл». Руководство «сорок» уже направило предложение манкунианцам по трансферу игрока, стоимость которого оценивается в 32 миллиона евро.

В прошлом сезоне Мактоминай поучаствовал в 30 поединках «красных дьяволов» во всех турнирах. На счету полузащитника один гол, одна результативная передача и девять желтых карточек.

Действующее трудовое соглашение Скотта с «Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года.