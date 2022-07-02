Хендерсон: «Рад стать частью фантастической команды»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон стал игроком «Ноттингем Форест». Игрок примкнул к клубу на правах арендного соглашения до июня 2023 года, без права выкупа.

«Я рад стать частью фантастической команды с удивительной армией болельщиков и такой прекрасной историей. Хочу поблагодарить владельцев “Ноттингем Форест” за веру в меня и возможность играть вместе с командой в этом особенном для клуба сезоне в АПЛ», - не стал скрывать своих эмоций новичок «Ноттингем Форест», приводит слова игрока SkySports.

Напомним, в минувшем сезоне Дин Хендерсон провел за основную команду «красных дьяволов» три матча, в которых пропустил три гола.