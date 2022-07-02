«Ноттингем Форест» объявил о подписании вратаря «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон официально стал игроком «Ноттингем Форест». Об этом сообщил SkySports, ссылаясь на пресс-службу команды.

Сообщается, что вратарь переходит в клуб на правах аренды до июня 2023 года. Выкуп игрока по договору не предусмотрен. При этом коллектив Стива Купера покроет все расходы на зарплату игрока.

В нынешнем сезоне Хендерсон провел за «красных дьяволов» три матча, в которых пропустил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 18 миллионов евро.