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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Байи отреагировал на интерес со стороны «Фулхэма»

02 Июля 2022 • 12:49 Комментировать

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в услугах защитника Эрика Байи. Ивуарийского форварда уже сватают в другой английский клуб – «Фулхэм», но сам футболист намерен побороться за место в составе «красных дьяволов».

Источник, близкий к Эрику Байи, сообщил Sky Sports News о том, что игрок не заинтересован менять команду, и предпочитает остаться в Манчестере. Со стороны манчестерцев в адрес защитника пока не было конкретных предложений.

В минувшем сезоне Байи всего шесть раз выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Игрок провел четыре встречи в английской Премьер-лиге, и дважды сыграл в Лиге чемпионов. Результативными действиями ивуариец не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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