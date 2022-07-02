Байи отреагировал на интерес со стороны «Фулхэма»

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в услугах защитника Эрика Байи. Ивуарийского форварда уже сватают в другой английский клуб – «Фулхэм», но сам футболист намерен побороться за место в составе «красных дьяволов».

Источник, близкий к Эрику Байи, сообщил Sky Sports News о том, что игрок не заинтересован менять команду, и предпочитает остаться в Манчестере. Со стороны манчестерцев в адрес защитника пока не было конкретных предложений.

В минувшем сезоне Байи всего шесть раз выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Игрок провел четыре встречи в английской Премьер-лиге, и дважды сыграл в Лиге чемпионов. Результативными действиями ивуариец не отметился.