«МЮ» и «Барселона» обсуждают последние детали трансфера де Йонга

«Манчестер Юнайтед» очень близок к приобретению главной цели своего тренера Эрика тен Хага в лице Френки де Йонга из каталонской «Барселоны». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы обсуждают последние детали сделки.

Трансфер де Йонга обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 65 миллионов евро, также «Барселона» должна получить 20 миллионов в виде бонусов. Структура выплаты бонусов как раз и обсуждается между клубами в данный момент.

Вчера ходили слухи, что лондонский «Челси» готов перехватить де Йонга у «Манчестер Юнайтед», но пока всё идет к тому, что игрок переедет на «Олд Траффорд».