Аспиликуэта вряд ли перейдёт в «Барселону»

Каталонская «Барселона» не готова удовлетворить требования «Челси» по трансферу защитника Сесара Аспиликуэты. Об этом сообщает испанское издание Diario Sport.

Напомним, что у Аспиликуэты ещё с зимы на руках есть предложение от «Барселоны», которое включает в себя контракт сроком на три года. Тем не менее, в данный момент испанец не может его принять, так как «Челси» ранее продлил с ним соглашение.

Теперь «Челси» требует от «Барселоны» определённую сумму за трансфер своего капитана. То же самое касается и защитника Маркоса Алонсо, который хочет покинуть Лондон и вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за мадридский «Раеал».