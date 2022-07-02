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«Челси» требует 30 миллионов евро за Зиеша, итальянский топ-клуб предлагает на 5 меньше

02 Июля 2022 • 12:05 Комментировать

В переговорах между лондонским «Челси» и «Миланом» по трансферу Хакима Зиеша возникли трудности. Согласно информации от журналиста Даниэле Лонго, «россонери» не могут пока удовлетворить финансовые запросы «синих».

«Челси» готов отдать Зиеша в аренду с обязательным правом выкупа. Тем не менее, лондонцы хотят через год выручить за своего футболиста 30 миллионов евро, тогда как «Милан» в данный момент готов предложить лишь 25.

Напомним, что «Челси» за последний год заключил с «Миланом» сразу две сделки. Сперва «пенсионеры» продали итальянцам своего воспитанника Фикайо Томори, а затем нападающего Оливье Жиру.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш
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