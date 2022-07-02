«МЮ» сделал новое предложение «Аяксу» по трансферу Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» предложил амстердамскому «Аяксу» 43 миллиона евро за трансфер универсального аргентинца Лисандро Мартинеса. Согласно информации от Manchester Evening News, нидерландский клуб сейчас раздумывает над этим предложением.

Главным конкурентом «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Мартинеса является лондонский «Арсенал», который пока действует не так активно, как «красные дьяволы».

Напомним, что Мартинес способен закрыть сразу две позиции в «Манчестер Юнайтед». Аргентинец может отыграть как в центре полузащиты, так и в центре обороны. Лисандро является основным игроком сборной Аргентины.