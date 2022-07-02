«Челси» хочет усилиться игроком команды, которая недавно вылетела в Чемпионшип

Лондонский «Челси» раздумывает над тем, чтобы приобрести футболиста «Бёрнли». По данным от журналиста Алекса Крука, «синие» могут купить у «бордовых» Максвелла Корне, который присоединился к английскому клубу прошлым летом.

Сообщается, что «Бёрнли» будет готов расстаться с Корне за 15 миллионов евро. 25-летний футболист в прошлом сезоне английской премьер-лиги отметился 9 забитыми голами, которые так и не помогли «Бёрнли» избежать вылета в Чемпионшип.

Для того, чтобы «Челси» приобрёл Корне клубу сперва нужно продать Маркоса Алонсо, которого хочет приобрести каталонская «Барселона».