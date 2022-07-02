Защитник «Манчестер Сити» переезжает в Германию

Японский защитник Ко Итакура, правами на которого владеет «Манчестер Сити», близок к трансферу в немецкий чемпионат. По информации журналистов Sky Sports Deutschland, в подписании 25-летнего азиата заинтересована менхенгладбахская «Боруссия».

На трансфере Итакуры «горожане» могут заработать около пяти миллионов евро.

В прошлом сезоне японец выступал в Германии за гельзенкирхенский «Шальке». Центральный защитник принял участие в 32 матчах второй Бундеслиги и забил четыре гола.

Срок действующего трудового соглашения Итакуры с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.