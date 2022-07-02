Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Манчестер Сити» переезжает в Германию

02 Июля 2022 • 11:35 Комментировать

Японский защитник Ко Итакура, правами на которого владеет «Манчестер Сити», близок к трансферу в немецкий чемпионат. По информации журналистов Sky Sports Deutschland, в подписании 25-летнего азиата заинтересована менхенгладбахская «Боруссия».

На трансфере Итакуры «горожане» могут заработать около пяти миллионов евро.

В прошлом сезоне японец выступал в Германии за гельзенкирхенский «Шальке». Центральный защитник принял участие в 32 матчах второй Бундеслиги и забил четыре гола.

Срок действующего трудового соглашения Итакуры с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Мёнхенгладбах Ко Итакура
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
11:58 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» сделал новое предложение «Аяксу» по трансферу Мартинеса
11:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет усилиться игроком команды, которая недавно вылетела в Чемпионшип
11:35 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Сити» переезжает в Германию
11:05 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои может оказаться в другом клубе АПЛ
11:02 · Англия. Премьер-лига
Лингард не получал предложений от «Тоттенхэма», у футболиста лишь один вариант для продолжения карьеры
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» как можно скорее хочет закрыть сделку по аренде Ленгле
10:52 · Англия. Премьер-лига
Деку пожертвовал бонусом от «Челси» ради трансфера Рафиньи в «Барселону»
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» скоро сделает первое предложение по де Лихту
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может усилить атаку вингером «Атлетико»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Челси» - главная трансферная цель «Милана»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не получал предложений по Тилемансу
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на экс-форварда «Манчестер Юнайтед»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Филлипс отказал двум клубам ради перехода в «Манчестер Сити»
09:33 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг согласовал с «Челси» контракт на 4 года
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» усилится игроком сборной Португалии
Все новости
Рекомендуем