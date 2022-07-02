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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хадсон-Одои может оказаться в другом клубе АПЛ

02 Июля 2022 • 11:05 Комментировать

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может продолжить карьеру в другой команде из английской премьер-лиги. Согласно информации от издания The Athletic, футболист входит в сферу интересов многих клубов из чемпионата Англии, имена которых пока не разглашаются.

Сам Хадсон-Одои хотел бы продолжить карьеру в другом месте, так как не уверен в своём буудщем на «Стэмфорд Бридж». В «Челси» игрок не является стабильным футболистом основного состава, поэтому и готов рассмотреть другие варианты.

Напомним, что Хадсон-Одои прошлым летом мог оказаться в дортмундской «Боруссии», а ещё до этого им интересовалась «Бавария», но в обоих случаях «Челси» отказался отпускать своего игрока в Бундеслигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Каллум Хадсон-Одои
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