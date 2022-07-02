Лингард не получал предложений от «Тоттенхэма», у футболиста лишь один вариант для продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не получал никаких предложений от лондонского «Тоттенхэма». Напомним, что ранее некоторые источники начали утверждать о том, что «шпоры» пытаются подписать англичанина на правах свободного агента.

Тем не менее, журналист Фабрицио Романо утверждает, что у Лингарда в данный момент нет на столе предложения от «Тоттенхэма». У англичанина есть пока лишь один вариант для продолжения карьеры – переход в «Вест Хэм», в составе которого полузащитник за 4 месяца выдал лучший отрезок в карьере в сезоне-2020/21, забил 9 голов и отдав 3 ассиста в АПЛ.