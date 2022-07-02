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«Челси» скоро сделает первое предложение по де Лихту

02 Июля 2022 • 10:47 Комментировать

Лондонский «Челси» в ближайшее время обратится к туринскому «Ювентусу» по трансферу центрального защитника Маттайса де Лихта. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналиста Альфредо Педула.

По сведениям источника, «синие» предложат за нидерландца 70 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов. Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет выручить за футболиста 90-100 миллионов, но желание самого игрока переехать на «Стэмфорд Бридж» может способствовать тому, что «старая синьора» сбавит ценник.

Напомним, что согласно слухам де Лихт впечатлён работой Томаса Тухеля в «Челси» и хотел бы продолжить карьеру в английском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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