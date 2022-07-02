Нападающий «Челси» - главная трансферная цель «Милана»

Марокканский форвард Хаким Зиеш, правами на которого владеет лондонский «Челси», может оказаться в итальянском чемпионате. Подписать игрока желает «Милан».

По информации Sky Sport Italia, Зиеш является приоритетной целью «россонери» в текущее трансферное окно. Стороны уже ведут переговоры о потенциальном переходе Хакима.

Текущая трансферная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 28 миллионов евро. Марокканец связан трудовыми обязательствами с «пенсионерами» до середины 2025 года.

На счету Зиеша четыре забитых мяча и три результативные передачи в 23 матчах чемпионата Англии.