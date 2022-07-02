«Лестер» не получал предложений по Тилемансу

Будущее полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса до сих пор остаётся под вопросом. Согласно информации от журналиста Бена Джейкобса, «лисы» до сих пор не получали официальных предложений по своему хавбеку, у которого через год заканчивается контракт.

Напомним, что главным претендентом на Тилеманса является лондонский «Арсенал». «Канониры» активно работают над трансфером бельгийца, согласовывая с ним условия личного контракта, но официальных предложений «Лестеру» команда Микеля Артеты пока не делала.

Сообщается, что Тилеманс может обойтись потенциальным покупателям в 30-40 миллионов евро.