«Тоттенхэм» нацелился на экс-форварда «Манчестер Юнайтед»

В Великобритании сообщают о новом варианте продолжения карьеры нападающего «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Согласно информации The Telegraph, в услугах воспитанника «красных дьяволов» заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Главными конкурентами «шпор» в споре за футболиста считаются «Эвертон» и еще один столичный клуб – «Вест Хэм».

29-летний Лингард сейчас является свободным агентом. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в конце прошлого месяца.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Джесси провел 16 матчей за манкунианцев и забил два гола.